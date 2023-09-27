В Приморье снова повысили ставки налога на игорный бизнес

В регионе приступили к постепенному сворачиванию мер поддержки

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края на очередной сессии приняли краевой закон, который увеличит ставку налогов на игровые столы и автоматы в течение второй половины 2023 года, сообщает корреспондент ТАСС. Ставки пока будут ниже допандемийного уровня.

Пониженные ставки по налогу на игорный бизнес уже вводились в крае в 2020, 2021 и 2022 годах. По таким объектам налогообложения, как игровой стол и игровой автомат, они составляли 50 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно и были призваны облегчить финансовое положение инвесторов интегрированного развлекательного курорта "Приморье". С января по июнь 2023 года ставки на игровой стол и игровой автомат были немного повышены и составили 85 тыс. и 5,5 тыс. рублей соответственно.

"В настоящее время экономическая ситуация в регионе стабилизируется, внутренний туристский поток увеличивается, но все еще недостаточен. Учитывая изложенное, предлагаем приступить к постепенному сворачиванию мер поддержки и возвращению к первоначальному налогообложению, предусмотренному краевым законом. На второе полугодие предлагается установить следующий размер ставок: игровой автомат - 6,5 тыс. рублей, игровой стол - 105 тыс. рублей", - сказал депутатам заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко.

По его словам, плавное восстановление налоговых ставок для игорного бизнеса поддержит работодателей в стремлении сохранять рабочие места и высокий уровень оплаты труда.

Депутаты приняли закон в трех чтениях 34 голосами за при одном воздержавшемся.