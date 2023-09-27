"Аэрофлот" вывел из иностранных реестров 120 импортных самолетов

Как сообщили газете "Известия" в авиакомпании, большинство из этих самолетов - Boeing 737

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в сентябре сняла с регистрации на Бермудах 18 иностранных самолетов. Таким образом, "Аэрофлот" вывел из инореестров 120 импортных самолетов (45% от парка таких самолетов), сообщают "Известия" со ссылкой на данные реестра Бермуд (BCAA) и представителя авиакомпании.

Представитель "Аэрофлота" сообщил изданию, что большая часть дерегистрированных самолетов приходится на Boeing 737 - 55 штук. Также в это число входят 22 самолета Boeing 777, 15 самолетов Airbus A319, 11 самолетов A330, девять А320, пять А321 и три Airbus А350.

Как отмечается в статье, из 18 снятых с регистрации на Бермудах самолетов 11 ранее принадлежали структурам ирландского лизингодателя Aercap. Два из выведенных из реестра BCAA широкофюзеляжных Airbus A350 принадлежат дочерней структуре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Aurum Leasing, еще один - японскому лессору SMBC Aviation Capital, добавляют "Известия".

Согласно данным сервиса Flightradar, из снятых с регистрации на Бермудах в сентябре судов "Аэрофлота" только два Airbus А330 сейчас не выполняют полеты (с октября 2022 года). Другие самолеты выполняют рейсы или по России, или в столицу Киргизии Бишкек. Кроме того, 24 сентября один из Аirbus 350 выполнил рейс по маршруту Москва - Анталья - Москва, отмечает газета.

"Известия" направили запрос в Минтранс и Росавиацию с вопросом об общем количестве снятых с иностранной регистрации самолетов.