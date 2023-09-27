Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленную динамику

К 10:12 мск индекс Мосбиржи рос до 3 054,13 пункта, индекс РТС находился на уровне 997,36 пункта

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,05%, до 3 053,37 пункта, индекс РТС снизился на 0,14%, до 997,08 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:12 мск индекс Мосбиржи рос до 3 054,13 пункта (+0,07%), индекс РТС находился на уровне 997,36 пункта (-0,11%).

В то же время курс доллара на Мосбирже растет на 0,12% - до 96,5 рубля, евро теряет 0,07%, опускаясь до 102,08 рубля. Курс юаня находится на уровне 13,193 рубля (+0,33%).