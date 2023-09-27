Орешкин сообщил, что россияне потратили порядка $20 млрд на выездной туризм в 2022 году

Помощник президента отметил, что "у российских городов еще очень большое пространство движения вперед"

СКОЛКОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка $20 млрд граждане России потратили на выездной туризм в 2022 году. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин на открытии образовательной программы "Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития".

"Освоение своей страны. За последний год много иностранных компаний ушло с российского рынка, освободив пространство для российских товаров и услуг, - сказал он. - Сейчас тот же выездной туризм - порядка $20 млрд расходов наших граждан по итогам 2022 года. У туризма, у российских городов еще очень большое пространство движения вперед".