В "Союзмультфильме" сообщили о росте интереса к брендам киностудии

Это произошло на фоне ухода из России зарубежных производителей и роста отечественной индустрии, пояснила председатель совета директоров компании Юлиана Слащева

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Интерес к брендам и персонажам киностудии "Союзмультфильм" со стороны товарных лицензиатов значительно вырос на фоне ухода из России зарубежных производителей и роста отечественной индустрии. Об этом сообщила ТАСС председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"В настоящее время в условиях ухода зарубежных производителей и роста отечественной индустрии, мы ощущаем значительный интерес со стороны производителей к нашим брендам и рассматриваем десятки предложений от потенциальных лицензиатов в разных товарных категориях", - сказала собеседница агентства.

По словам Слащевой, особый интерес вызывают как персонажи золотой коллекции "Союзмультфильма", так и новые бренды, среди которых "Оранжевая корова", "Простоквашино", "Ну, погоди! Каникулы", "Зебра в клеточку" и другие.

"У "Союзмультфильма" на данный момент заключено уже свыше 200 договоров в самых разных товарных категориях: игрушки, продукты питания, детская одежда и мебель, канцелярия и другие. Всего свыше 2,5 тыс. товарных позиций", - сказала она.