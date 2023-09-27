Глава Татарстана заявил, что сервисная сеть автомобильных компаний востребована в этой стране

АШХАБАД, 27 сентября. /ТАСС/. Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов не исключил появления автомобилей Aurus в Туркмении. Об этом он заявил журналистам.

"Сервисная сеть, которая здесь представлена нашими автомобильными компаниями, очень востребована. И не исключено, что и Aurus, и другие модели здесь будут представлены", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Минниханов находится с рабочей поездкой в Туркмении. Накануне он встретился в председателем Халк Маслахаты (Народного совета) страны Гурбангулы Бердымухамедовым. "Мы искренне благодарны нашему старшему товарищу (Гурбангулы Бердымухамедову), у нас была очень хорошая встреча. Мы обсудили состояние дел и наметили новые проекты. Их много - это и нефтяная промышленность, и автомобильная, и образовательные программы, и IT-сфера - по всем направлениям мы будем двигаться вперед", - пояснил глава Татарстана.

Автомобили Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. С мая 2021 года автомобили производятся серийно на заводе Aurus в Елабуге (Татарстан). На данный момент выпускаются седан Aurus Senat и внедорожник Komendant.