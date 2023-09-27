Минцифры включила симулятор "КиберГРП" "Газпром нефти" в реестр российского ПО

Это подтверждает высокую надежность и защищенность программы от цифровых угроз, а также независимость от иностранных решений, сообщила компания

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минцифры внесла в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных цифровой симулятор "КиберГРП". Этот сервис разработан "Газпром нефтью" с партнерами для повышения добычи на месторождениях, где используется технология гидроразрыва пласта, сообщила компания.

"Регистрация в реестре Минцифры подтверждает высокую надежность и защищенность программы от цифровых угроз, а также независимость от иностранных решений", - отметили в компании.

В реестр российского программного обеспечения были также включены и другие продукты "Газпром нефти", в том числе: "Цифровой двойник сейсморазведки", "Цифровой партнер производственной безопасности", система проектирования разработки и обустройства месторождений "ЭРА: Искра" и другие. Всего в реестр включены 17 программ "Газпром нефти".

"Гидроразрыв пласта - одна из самых востребованных и технологически сложных операций в нефтегазовой отрасли. Чтобы эффективность ГРП была максимальной, необходимо проводить многоэтапные расчеты и моделировать подземные операции в специализированных программах. Мы используем алгоритмы, которые повышают точность вычислений по сравнению с аналогами. При этом наше ПО разработано отечественными специалистами", - отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

О технологии и программе

Гидроразрыв пласта (ГРП) - один из ключевых методов повышения нефтеотдачи недр. Технология заключается в создании в подземных породах системы управляемых трещин, по которым нефть попадает в скважину. Симулятор "КиберГРП" моделирует процессы формирования трещин и предлагает оптимальные сценарии для проведения геологических операций.

"Благодаря программе специалисты могут прогнозировать эффект от ГРП, контролировать все стадии гидроразрыва, анализировать его результаты. Вместе с другими цифровыми инструментами "Газпром нефти" технология существенно повышает эффективность добычи углеводородов", - подчеркнули в "Газпром нефти".

С 2018 года специалисты "Газпром нефти" провели более 6 000 операций гидроразрыва с применением "КиберГРП" на месторождениях с разными геологическими условиями. Программа до 20% точнее воспроизводит характеристики трещин при моделировании подземных операций, чем зарубежные аналоги, и до 5% способна увеличить прирост добычи углеводородов со скважины.

Сегодня "КиберГРП" уже используют 12 российских нефтяных и нефтесервисных компаний. Еще 17 организаций тестируют продукт.