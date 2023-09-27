Минсельхоз Казахстана исключил влияние запрета на ввоз пшеницы на транзитные перевозки

По данным ведомства, это решение также не затронет работу элеваторов и переработчиков зерна

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Запрет на ввоз в Казахстан пшеницы автомобильным и железнодорожным транспортом не коснется транзитных перевозок, а также работы элеваторов и переработчиков зерна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.

"Запрет не коснется пшеницы, импортированной вагонами в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий. Запрет также не затрагивает транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что принятая мера не противоречит международным обязательствам страны, в том числе нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В соответствии со статьей 29 договора о ЕАЭС государства - члены союза во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения в случае, если они необходимы для обеспечения безопасности страны.

"Вместе с тем ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики. Переходящие запасы пшеницы на 1 сентября составляли 3,7 млн тонн", - пояснили в министерстве.

Ранее Минсельхоз Казахстана для исключения серого импорта продлил запрет на ввоз пшеницы железнодорожным и автотранспортом на территорию республики сроком на шесть месяцев.