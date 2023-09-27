Комитет Думы 9 октября обсудит назначение новых членов совета директоров ЦБ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина по согласованию с президентом направила в Госдуму представления на кандидатов в члены совета директоров регулятора

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку 9 октября рассмотрит проекты постановлений о назначении новых членов совета директоров Банка России и о продлении полномочий четырех действующих членов совета. Соответствующие документы поступили в Госдуму за подписью главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Об этом ТАСС сообщили в комитете.

Глава ЦБ по согласованию с президентом РФ направила в Госдуму представления на кандидатов в члены совета директоров регулятора. В числе кандидатов: Елизавета Данилова, которая сейчас занимает должность директора департамента финансовой стабильности; начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов; начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ Лариса Павлова.

Также предлагается продлить срок полномочий в качестве членов совета директоров первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, зампреда ЦБ Алексея Гузнова, руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступных финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты и советника главы ЦБ Алексея Симановского. Их полномочия истекают в октябре 2023 года.

Госдума рассмотрит этот вопрос на пленарном заседании 12 октября.

Кроме того, 10 октября состоится встреча руководства Госдумы, в том числе глав всех пяти фракций, с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.