В России производство вина ожидают на уровне 2022 года

Большая часть продукции будет реализована на внутреннем рынке, сообщил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников

ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН /Республика Дагестан/, 27 сентября / ТАСС/. Производство вина в России в 2023 году ожидается на уровне прошлого года. Большая часть продукции будет реализована на внутреннем рынке, сообщил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников во время пресс-конференции, посвященной итогам аудита винодельческих предприятий Дагестана в рамках проекта "Винный гид России".

"Погодные условия были не идеальными в этом году, но тем не менее не сравнимы с 2021 годом. Суммируя все факторы и в особенности высокую динамику, которая ожидается в Республике Дагестан, можно осторожно надеяться на то, что в целом мы выйдем на показатели в районе прошлого года плюс-минус 5%. Это будут очень хорошие показатели, поскольку в прошлом году был поставлен рекорд за многие годы", - сказал Плотников, отвечая на вопрос ТАСС о прогнозах производства вина в стране на 2023 год.

По его словам, почти все произведенное в России вино реализуется на внутреннем рынке.

"У нас есть пятерка лидеров в отрасли, каждый из которых так или иначе занимается экспортом. У каждого из них результаты, в сравнении с общим объемом, исчисляются единицами процентов. Это связано и с тем, что продукция востребована на внутреннем рынке, <…> и с тем, что изменилась геополитическая ситуация, и те рынки, которые раньше были проторенной дорожкой, закрылись для нас, это связано с тем, что продвижение экспорта в целом - не столько бизнес для конкретной винодельни, сколько определенный стратегический задел для будущего", - добавил Плотников.

"Винный гид России" - это проект по исследованию российского вина, запущенный в 2018 году Роскачеством совместно с Минсельхозом и Минпромторгом России при поддержке АО "Россельхозбанк". Исследование является ежегодным и проходит во всех ведущих винодельческих регионах страны.