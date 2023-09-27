Производителей устройств для потребления никотина лишили московских льгот

Соответствующие изменения внесены в городской закон "Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Производители устройств для потребления никотинсодержащей продукции не смогут рассчитывать на экономическую поддержку столицы. Соответствующее решение приняли депутаты Мосгордумы на пленарном заседании.

"На протяжении нескольких десятилетий в нашей стране идет последовательная работа по охране здоровья граждан от вредного воздействия табака и никотинсодержащей продукции. Однако время не стоит на месте, и сегодня на смену сигаретам приходят все более сложные технические устройства для "доставки никотина", к которым относятся и так называемые вейпы", - прокомментировал ТАСС нововведение председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Он отметил, что Мосгордума давно занимается проблематикой, связанной с регулированием использования и особенностями маркировки "средств парения".

"Многие наши законодательные инициативы были учтены на федеральном уровне. Так, весной был принят федеральный закон, устанавливающий дополнительные требования и запреты, связанные с оборотом устройств для потребления никотинсодержащей продукции. В частности, введен запрет на рекламу вейпов и их продажу со скидкой. Сегодня сделан еще один важный шаг - из перечня субъектов инновационной деятельности, пользующихся поддержкой города, исключены производители устройств для потребления никотина", - уточнил спикер.

Соответствующие изменения внесены в городской закон "Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности". "Производители устройств для потребления никотинсодержащей продукции больше не могут рассчитывать на экономические меры стимулирования и поддержку столицы, поскольку их продукция, пусть и косвенно, но все-таки оказывает вредное воздействие на здоровье москвичей", - резюмировал Шапошников.