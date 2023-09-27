Финансирование дорожного нацпроекта в 2024 году увеличили до 606 млрд рублей

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать российские дороги комфортными и безопасными

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году увеличен на 3 млрд рублей, до 606,5 млрд. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" запланированы в 2024 году в объеме 606 520,8 млн рублей, - говорится в материалах. - Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 466-ФЗ, в 2024 году увеличены на 3 040,5 млн рублей".

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. В 2022 году президент РФ Владимир Путин поручил продлить нацпроект до 2030 года. Основная его цель - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году.