При строительстве Баимского ГОКа создадут около 11 тыс. рабочих мест

Инвестиции в проект превысят 730 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 11 тыс. рабочих мест будет создано при строительстве Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке, сообщили в пресс-службе полпреда президента в ДФО.

"Одним из ключевых проектов для Чукотского автономного округа является освоение Баимской рудной зоны. Строительство объектов Баимского ГОКа осуществляет компания "ГДК Баимская". <…> Среднегодовое производство меди в течение первых десяти полных лет эксплуатации составит 300 тыс. тонн. На этапе строительства ГОКа будет создано до 11 тыс. рабочих мест", - сказано в сообщении по итогам совещания по социально-экономическому развитию Чукотского автономного округа, которое провел вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Инвестиции в проект превысят 730 млрд рублей. Годовая мощность переработки руды будет достигать 70 млн тонн.

Генеральный директор "ГДК Баимская" Георгий Фотин в ходе совещания доложил, что уже введена в эксплуатацию взлетно-посадочная площадка на месторождении, с марта 2023 года началось выполнение чартерных рейсов из Магадана на месторождение два раза в неделю. Начала работать первая очередь топливохранилища на 20 тыс. куб. м, на площадке ведется строительство вахтового городка на 5 тыс. человек, закончено строительство базы водителей в Билибино на 500 человек, закуплено и эксплуатируется 350 единиц техники. В аппарате напомнили, что в феврале между ООО "Баимская Энерджи" и правительством региона заключено концессионное соглашение для строительства ВЛ 330 кВ "Мыс Наглейнын - ПП Билибино-Баимский ГОК", также завершено проектирование участка от Баимского ГОКа до Билибино, документация загружена на государственную экспертизу. Идет создание морского терминала, предусмотрено его включение в границы морского порта Певек.