Московская биржа выпустила первые ЦФА

Эмитентом стал Газпромбанк

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк выступил организатором пилотных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе группы "Московская биржа", говорится в сообщении банка.

"Эмитент первого выпуска ЦФА - дочерняя компания банка "ГПБ-факторинг". Выпуск нацелен на размещение временно свободных денежных средств и структурирован в форме денежных требований объемом 100 млн рублей и сроком обращения один день. Процентная ставка установлена на уровне 13% годовых. Выпуск успешно размещен и погашен", - говорится в сообщении.

В банке также отметили, что эмитентом второго выпуска ЦФА стала "Газпром нефть", а целю выпуска является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности компании. Объем выпуска составил 100 млн рублей со сроком обращения 58 дней и процентной ставкой 13% годовых. Предусмотрена возможность выкупа и досрочного погашения.

Выпуски первых ЦФА состоялись на платформе Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Московская биржа"), который является оператором информационной системы. Реализация выпусков - на платформе Московской биржи, оператора обмена ЦФА.

"Приход на рынок ЦФА системной инфраструктуры в лице группы "Московская биржа" является весомым вкладом в становление архитектуры рынка ЦФА, повышение доверия к нему и привлекательности для участников. Нам еще многое предстоит сделать для развития рынка, чтобы он стал понятным и удобным как для эмитентов, так и для инвесторов, откалибровать под это регулирование и налогообложение, но уже сейчас уверенно можно сказать, что рынок ЦФА формируется с интересом, и мы видим в нем большую перспективу для всех и, конечно, собственную роль", - сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, чьи слова приводятся в сообщении.

В августе Банк России включил первую организацию в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, ей стала Московская биржа.