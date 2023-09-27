Запорожская область планирует восстановить 20 объектов туристической индустрии

Заместитель министра курортов и туризма региона Виталий Карпунькин отметил, что до конца 2023 года разработают официальный портал для туристов

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Запорожской области завершили инвентаризацию объектов туриндустрии. По ее итогам принято решение восстановить 20 объектов, рассказал журналистам заместитель министра курортов и туризма региона Виталий Карпунькин.

В ходе инвентаризации выявлено 1 520 туристических объектов, из которых 1 466 - коллективного размещения, 28 - санаторно-курортного лечения и отдыха и 18 - средств развлечения.

"По итогам инвентаризации в правительство РФ направлены предложения по восстановлению 20 объектов туристской индустрии на территории Запорожской области, проект плана из 15 первоочередных мероприятий по восстановлению объектов туристской индустрии в 2024-2025 годах. На эти мероприятия мы ожидаем федеральную поддержку", - сказал Карпунькин.

Замглавы министерства также отметил, что до конца 2023 года будет разработан официальный туристический портал Запорожской области. С его помощью любой турист сможет получить важную информацию, необходимую для комфортного отдыха в регионе.