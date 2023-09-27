Адыгея направит на модернизацию систем ЖКХ до 2025 года более 680 млн рублей

В планах, в частности, заменить более 14,5 км трубопровода с устройством 67 тепловых камер

МАЙКОП, 27 сентября. /ТАСС/. Более 680 млн рублей направят власти Адыгеи при финансовой поддержке федерального центра на модернизацию трех объектов коммунальной инфраструктуры, завершив работы до 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Мы утвердили региональную программу "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы, которая позволит при финансовой поддержке федерального центра - Фонда развития территорий - решить актуальные и очень нужные для людей задачи в сфере ЖКХ. Программа уже заработала. На текущий и следующий годы запланировали ремонт трех объектов с общим объемом финансирования 680,89 млн рублей", - написал Кумпилов.

К реконструкции тепловых сетей Адыгейска уже приступили. Предстоит заменить более 14,5 км трубопровода с устройством 67 тепловых камер. Реконструкцию объекта завершат в октябре 2024 года, направив на эти цели более 276 млн рублей. После реконструкции теплотрассы планируется провести капремонт двух центральных котельных.

В Майкопе в 2024 году реконструируют более 27 км водовода и участок сети водоотведения на улице Ветеранов.

Ранее власти региона заявляли о высоком износе сетей водоснабжения. В республиканском центре Адыгеи - Майкопе - протяженность сетей составляет 550 км, физический износ на большей их половине достигает от 60 до 90%.