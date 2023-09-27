Уфимский трансформаторный завод планирует довести импортозамещение до 90% до конца года

По словам директора компании Дмитрия Пыркова, на предприятиях в Уфе и Москве равносильно на 99% используются одни и те же материалы

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Уфимский трансформаторный завод (входит в холдинг ERSO) доведет уровень импортозамещения до 90% до конца года. Об этом ТАСС сообщил директор предприятия Дмитрий Пырков на Российском энергетическом форуме.

"Думаю, что 85-90% импортозамещения вполне реально, к концу года рассчитываем выйти на эти цифры. Это относится ко всему холдингу, потому что по сути изготовление трансформаторов и в Уфе, и в Москве одинаково в целом, на 99% используются одни и те же материалы", - сказал Пырков.

Ранее была решена проблема нарушения логистических цепочек за счет создания складских запасов со стандартными компонентами, переходом на локальных поставщиков по некоторым видам оборудования. Есть позиции, которые не производятся в России, например, электроизоляционный картон. Также были внесены изменения в конструкцию трансформаторов, что позволяет использовать локальных поставщиков и стандартизированное оборудование, добавил Пырков.

Российский энергетический форум в этом году проходит в Уфе 27-28 сентября. Это ежегодное мероприятие, форум объединен с отраслевой выставкой. Пленарное заседание деловой программы было посвящено приоритетам развития энергетики в России. Также участники обсудят кадровое обеспечение отрасли, регулирование тарифов и модернизацию котельных, применение беспилотников в работе энергетических объектов. По данным организаторов, в работе форума участвуют порядка 4 тыс. человек, 250 спикеров и две зарубежные делегации. Генеральным спонсором мероприятий выступает ООО "Башкирэнерго" .