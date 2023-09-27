В Италии пересмотрели в сторону понижения оценки роста ВВП в 2023 и 2024 годы

Совет министров спрогнозировал в следующем году рост этого показателя на уровне 1,2%, когда изначально предполагалось 1,4%

РИМ, 27 сентября. /ТАСС/. Темпы роста итальянской экономики замедлятся в 2023 и в 2024 годы. Такие выводы содержатся в обновленной записке к документу об экономическом и финансовом состоянии республики, который рассматривался Советом министров на заседании в среду.

Рост ВВП в 2023 году составит 0,8%, что несколько ниже весенней оценки правительства (0,9-1%). В 2024 году рост прогнозируется на уровне 1,2%, когда изначально предполагалось 1,4%, в 2025 - 1,4%, а в 2026 - 1%.

При этом дефицит бюджета, который планировалось удерживать на уровне 4,5% в 2023 году, предварительно составит 5,3%, что значительно выше действующего в ЕС лимита в 3% ВВП. На пресс-конференции по итогам заседания Совмина министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти выразил мнение, что правительство приняло правильные меры. В 2024 году этот показатель планируется удерживать на уровне 4,3%.

Власти Италии также стремятся к постепенному сокращению внешней задолженности - со 140,2% в 2023 году до 139,6% ВВП к 2026 году. "Госдолг существенно стабилизировался", - прокомментировал Джорджетти.

Документ об экономическом и финансовом состоянии Италии служит основой для составления бюджета на 2024 год.