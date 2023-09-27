В Коми на 25% увеличат расходы на стройки соцобъектов

Объем бюджетных инвестиций в 2024 году составит более 10 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Коми увеличат бюджетные инвестиции на строительство социальных объектов на 25% в 2024 году - с нынешних 8 млрд до 10 млрд рублей, сообщил глава региона Владимир Уйба.

"Объем бюджетных инвестиций в 2024 году увеличится и составит более 10 миллиардов рублей. То есть правительство республики продолжит вкладывать средства в строительство значимых социальных объектов и развитие инфраструктуры", - сообщил руководитель региона в видеообращении, оно размещено в его телеграм-канале.

В адресной инвестиционной программе на предстоящие три года 59,2% средств заложено на социальные объекты. В сфере здравоохранения запланировано строительство республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре, поликлиники в микрорайоне Лесозавод г. Сыктывкара, реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения республиканской детской клинической больницы, разработка проекта для строительства республиканского перинатального центра в столице региона. Запланировано возведение двух школ на 600 мест в селе Ижма и городе Печоре, а также единого образовательного комплекса в селе Мадмас.

Планируется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания Театра оперы и балета республики, крытого катка с искусственным льдом в столице региона и лыжной базы в селе Ижме. На условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) за счет средств инвестиционного фонда республики будет продолжена реконструкция участков дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар. На условия ГЧП планируется построить образовательный комплекс в Выльгорте и здание для комплексного центра социальной защиты населения Ижемского района.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета региона на 2024 год возрастут на 4%, до 85,1 млрд рублей. Основными их источниками остаются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций, которые в сумме формируют в 2024 году порядка 88% от общего объема доходов. Бюджет сверстан по консервативному прогнозу с предельным дефицитом в 15% от доходов региона (12,765 млрд рублей). Объем госдолга составит 14 млрд рублей (16,5% от доходов), сообщил глава региона.

Доходы бюджета Коми на 2023 год с учетом принятых в июне поправок составят 96,2 млрд рублей, расходы - 108,4 млрд, дефицит - 12,2 млрд. Минфин рассчитывал по итогам года получить профицитный бюджет за счет дополнительных налоговых поступлений.