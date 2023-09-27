Зарубежные инвесторы за неделю вывели с биржи Тайваня рекордные $3,1 млрд

Как свидетельствуют данные торговой площадки, за последние три с половиной года отток иностранного капитала из тайваньских ценных бумаг составил около $93 млрд

ГОНКОНГ, 27 сентября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы за прошлую неделю вывели с Тайваньской фондовой биржи более 100 млрд новых тайваньских долларов (около $3,1 млрд). Как сообщило Международное радио Тайваня, это рекордный показатель в 2023 году.

Как свидетельствуют данные торговой площадки, за последние три с половиной года отток иностранного капитала из тайваньских ценных бумаг превысил 3 трлн новых тайваньских долларов (около $93 млрд).

Как заявил на встрече с членами комитета по финансам Законодательного юаня (высший законодательный орган Тайваня) председатель Надзорного комитета по финансам Хуан Тяньму, доля иностранного капитала на Тайваньской фондовой бирже по-прежнему остается высокой и составляет около 40%.

На вопрос законодателей о том, могло ли обострение ситуации в Тайваньском проливе стать причиной оттока иностранного капитала, Хуан Тяньму дал отрицательный ответ. По его словам, основной причиной вывода средств иностранными инвесторами являются опасения на фоне неопределенности в динамике базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США. Он отметил, что в долгосрочной перспективе сохраняет уверенность в торгующихся на Тайваньской фондовой бирже бумагах.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.