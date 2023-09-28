Доходы добровольцев спецоперации предложили освободить от НДФЛ

Как сообщают "Известия", законопроект депутатов и сенаторов от "Единой России" также предлагает освободить добровольцев от уплаты пошлины на выдачу российского паспорта

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Госдума в октябре может принять законопроект депутатов и сенаторов от "Единой России", согласно которому заработок добровольцев СВО освободят от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Законопроект поддержало правительство, сообщает газета "Известия" со ссылкой на авторов законопроекта.

"Этим законопроектом мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур", - сообщил газете зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

По информации газеты, законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" предлагает ввести льготы для заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, в частности, в выполнении задач, которые возложены на войска Росгвардии. Отмечается, что заработок этих лиц, а также иное безвозмездно полученное имущество не будут облагаться НДФЛ.

Как сообщают "Известия", документ также предлагает освободить добровольцев от уплаты пошлины на выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения, если оно утеряно или пришло в негодность.

"Положения законопроекта не противоречат актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе, а также иным международным договорам РФ. С учетом изложенного, а также принимая во внимание социальную значимость вопросов, которые предлагается урегулировать законопроектом, правительство законопроект поддерживает", - сообщается в отзыве кабмина, с которым ознакомилась газета.