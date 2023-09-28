Приморье на выставке "Россия" представит инвестпотенциал и фотозоны с маяком

На стенде планируется провести розыгрыши туристических путевок в регион

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Приморский край на выставке-форуме "Россия" представит туристический и инвестиционный потенциал, а также фотозоны в популярной у туристов бухте Теляковского, сообщил ТАСС зампредседателя правительства края Николай Стецко.

"На стенде будет обустроен иммерсивный коридор "Тропа леопарда", там будут звуки леопарда, визуализации мест обитания леопарда и самого пятнистого хищника. Также у нас на стенде будут зоны виртуальной реальности, видеоконтента, фотозона в виде знаменитых сосен, растущих в бухте Теляковского, и маяка. <...> В павильоне будут обустроены зоны, демонстрирующие потенциал и достижения края в образовании, туризме, развитии портовой инфраструктуры и логистики, инноваций, промышленности, культуре", - сказал Стецко.

На стенде планируется провести розыгрыши туристических путевок в Приморский край. Также будут организованы презентации крупных фестивалей Приморья, в том числе гастрономических, культурной, образовательной, научной и спортивной инфраструктуры региона, промышленных проектов и предприятий различных направлений и инновационных разработок. В оформлении стенда использованы разнообразные гибкие формы, в его архитектуре можно будет угадать узнаваемые места края. На одной из стен изображен рельефный Токаревский маяк, входная группа выполнена в виде буквы V, в которой угадываются пилоны моста через бухту Золотой Рог, а материал и цвет стеклянных колонн, установленных на площадке, похожи на стекло из бухты Стеклянуха.

"11 ноября состоится торжественное открытие Дня Приморского края, на котором планируется презентация стенда региона, даст старт этому громкому событию губернатор края Олег Кожемяко. Также в этот день пройдут презентации инвестиционного и туристического потенциала Приморья. Уверен, все в комплексе окажет мощный эффект популяризации региона, а также поспособствует привлечению новых инвестиций и туристов", - сказал министр экономического развития региона Андрей Блохин

Запланированы концерты, творческая встреча с участниками литературного театрального проекта "Молодые драматурги Приморья", чтение пьес, лекции и показ документальных фильмов нацпарка "Земля леопарда", а также дегустация мороженого от приморской фабрики "Урса".

Президент Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.