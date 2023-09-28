Парламент Казахстана одобрил усиление контроля за перемещением энергоресурсов в Узбекистан

Закон предполагает проведение таможенными органами двух стран ежемесячного контроля показаний приборов учета и проверку целостности наложенных таможенных средств идентификации

АСТАНА, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Сената (верхняя палата) парламента Казахстана одобрили закон о ратификации межправительственного соглашения с Узбекистаном о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу.

Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через границу двух стран трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи было подписано 6 декабря 2021 года в Астане.

Как отмечается в заключении комитета по финансам и бюджету Сената, документ предполагает проведение таможенными органами сторон ежемесячного контроля показаний приборов учета и проверку целостности наложенных таможенных средств идентификации.

В Казахстане ожидают, что ратификация документа позволит обеспечить соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования в отношении энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, а также достоверность заявленных сведений при таможенном декларировании и повысит эффективность таможенного контроля.

После одобрения Сенатом закон о ратификации соглашения поступит по подпись президенту Казахстана.

Власти Казахстана обсуждают транзит российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 млрд до 10 млрд куб. метров по казахстанскому участку газопровода Средняя Азия - Центр. Вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов ранее сообщал, что казахстанская сторона планирует к октябрю текущего года подготовить свои газопроводы для транзита российского газа в Узбекистан.