Индийские налоговики провели обыски в офисах Lenovo

Налоговая служба подозревает компанию в уклонении от уплаты налогов, пишет Business Standard

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сентября. /ТАСС/. Департамент подоходного налога Индии провел обыски в офисах и на предприятии производителя IT-оборудования китайской транснациональной корпорации Lenovo Group Limited. Об этом сообщает газета Business Standard со ссылкой на официальные источники.

"Налоговая служба подозревает Lenovo и ее дочерние компании в уклонении от уплаты налогов и провела обыски для сбора доказательств и подтверждения информации. Обыски проводились в офисах Lenovo в Гуруграме в штате Харьяна, столице штата Карнатака, Бангалоре, и на предприятии в союзной территории Пудучерри", - приводит слова источников издание.

Lenovo заявила, что сотрудничает с индийскими властями и предоставит всю необходимую документацию о своей деятельности. "Мы строго соблюдаем все применимые законы, правила и требования к отчетности в каждой юрисдикции, в которой ведем бизнес", - говорится в заявлении компании.

Корпорация Lenovo лидирует на мировом рынке персональных компьютеров с долей 24%. В Индии действует Lenovo India Private Limited - дочерняя компания Lenovo Group Limited со штаб-квартирой в Гуруграме. Она выпускает персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, серверы, устройства хранения данных и сетевое оборудование.

В 2022-2023 финансовом году выручка компании в Индии достигла $1,9 млрд, ее доля на рынке в стране составила 17%.