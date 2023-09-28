В ОСК заявили о необходимости анализа всех предприятий для финансового оздоровления

Анализ позволит выстроить общую стратегию развития, сообщил председатель совета директоров корпорации Андрей Костин

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) для финансового оздоровления и повышения эффективности необходим детальный анализ всех предприятий. Он позволит выстроить общую стратегию развития, заявил председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

"Президент поставил задачу финансового оздоровления и повышения эффективности ОСК, и это требует детального анализа деятельности каждого предприятия в периметре корпорации. Балтийский и Пролетарский заводы, Адмиралтейские верфи - старейшие предприятия отрасли с большим потенциалом, от их работы зависит реализация масштабных проектов обновления флота. По результатам анализа будем принимать решения, в том числе о выстраивании общей стратегии корпорации", - отметил Костин, чьи слова передает пресс-служба корпорации.

Андрей Костин, генеральный директор ОСК Андрей Пучков и руководители Балтийского и Пролетарского заводов и Адмиралтейских верфей, которые входят в корпорацию, обсудили производственные программы и возможности по повышению эффективности.

"У каждого из предприятий ОСК в Санкт-Петербурге насыщенная производственная программа. При этом у них достаточно резервов для наращивания эффективности - такая задача поставлена перед всеми директорами. С учетом специализации заводов и верфей будем совместно вырабатывать меры, позволяющие вывести их на современный уровень технологического развития. И, что особенно важно, обеспечить конкурентоспособность", - подчеркнул Пучков.

Он добавил, что продолжит лично оценивать ход модернизации предприятий, их производственные и финансовые показатели, а также отношения с заказчиками.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу).