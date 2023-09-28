Чистая прибыль ВТБ по МСФО за восемь месяцев составила 351,2 млрд рублей

Прибыль до налогообложения составила 429,6 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности за восемь месяцев 2023 года составила 351,2 млрд рублей, в том числе в августе - 25,9 млрд рублей, следует из неаудированной отчетности кредитной организации.

Прибыль до налогообложения за восемь месяцев составила 429,6 млрд рублей, за август - 33,2 млрд рублей. При этом расходы на создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы достигли за восемь месяцев 137,4 млрд рублей, из них в августе - 31,6 млрд рублей. Активы группы с начала года выросли на 14,7% и на 1,5% за август, до 28 трлн рублей.

Портфель кредитов юридическим лицам до вычета резервов на отчетную дату составил 13,3 трлн рублей, рост с начала года на 13,4% и 1,1% за август. Объем кредитов физическим лицам до вычета резервов достиг 6,5 трлн рублей (рост на 15,5% с начала года и 3,4% за август). Средства клиентов - юридических лиц на 31 августа составили 12 трлн рублей, сократившись за месяц на 4,1%, но на 9,1% выше показателей на начало этого года. Средства физлиц в банке за август выросли на 3%, до 8,5 трлн рублей. Это на 14,2% больше, чем в начале этого года.

В начале сентября в кулуарах Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что группа по итогам 2023 года может получить чистую прибыль на уровне 420 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности. Вместе с тем он отмечал, что вероятность выплаты банком дивидендов за 2023 год "практически исключена". Он пояснил, что у ВТБ есть нехватка капитала, поэтому дивиденды за 2023 год, скорее всего, выплачиваться не будут.