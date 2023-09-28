Эксперт заявил об ожидаемом снижении прибыли банковского сектора РФ в 2024 году

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что прогноз связан с последовательным повышением ЦБ ключевой ставки

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Прибыль российского банковского сектора в 2024 году будет значительно меньше, чем в 2023 году. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Понятно, что несколько последовательных [повышений ЦБ РФ ключевой ставки], а самое сильное - с 8,5% до 12%, потом - до 13%, движений ключевой ставки - серьезно подпортило всем банкам. В особенности, чем больше розницы в балансе банка, тем больше подпортило 2024 год по сравнению с 2023 годом. Поэтому у меня после второго августовского повышения, а сейчас после еще одного шага, приходит четкое понимание, что прибыль банковского сектора 2024 года будет гарантированно серьезным образом меньше, чем 2023 года. Мы наслаждаемся последними месяцами уходящей красивой эпохи", - сказал он.

Пьянов также допустил, что рост ключевой ставки не остановится на 13%.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 27 сентября сообщило, что, по прогнозам, прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей. При этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022 году.

Агентство также добавило, что поддержку прибыльности сектора окажет и рост валютной переоценки после ослабления курса рубля, который, по мнению "Эксперта РА", с низкой вероятностью вернется к диапазону 80-85 рублей за доллар США до конца года.