Шольц "не видит причин для нытья" по поводу экономической ситуации в Германии

Канцлер ФРГ надеется, что все инвестиции в модернизацию экономики и зеленый переход окупятся, и не исключил при этом "высоких темпов" экономического роста в будущем

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что состояние экономики Германии не служит "причиной для нытья". Об этом он заявил в интервью порталу WirtschaftsWoche.

"Нет никаких причин для нытья. Те, кто ноет, остаются на месте, - я же хочу, чтобы мы двигались вперед", - отметил он. Глава кабмина также предостерег от клеветы в адрес ФРГ, указав, что "никто не должен злословить" об экономической ситуации в стране. Кроме того, Шольц выразил надежду, что все инвестиции в модернизацию экономики и зеленый переход окупятся, и не исключил при этом "высоких темпов" экономического роста в будущем.

В то же время канцлер скептически высказался в отношении идеи о введении специального пониженного тарифа на электроэнергию для промышленных предприятий с высоким энергопотреблением. "Суть большинства предложений заключается в том, чтобы увеличить государственный долг для субсидирования промышленности, главная цель которой - получать прибыль. Это [подобная тактика] точно не может стать решением проблемы", - отметил он. По его словам, решение, которое "убедило бы всех", в том числе и самого канцлера, пока не найдено.

Ранее в сентябре глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер заявила о том, что развитие автопрома в Германии находится под угрозой из-за высоких цен на электроэнергию. Ассоциация химической промышленности (VCI) Германии также сообщила, что эта отрасль немецкой экономики сократила производство во втором квартале текущего года. Сектор, как считают в объединении, находится в глубоком кризисе в том числе из-за энергокризиса, а надежды на восстановление "следует отложить".

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. Согласно опубликованному в июле исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме. Председатель Ассоциации германских профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими заявила 17 августа, что Германия не сможет преодолеть экономический спад из-за высоких цен на энергоносители.