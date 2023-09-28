28 сентября, 09:41,
обновлено 28 сентября, 09:42

МЭР: ускорение недельной инфляции до 0,3% заложено в годовой прогноз в 7,5%

По данным Росстата, инфляция в России за период с 19 по 25 сентября 2023 года составила 0,28%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ускорение недельной инфляции (с 19 по 25 сентября) почти до 0,3% укладывается в годовую прогнозную траекторию Минэкономразвития в 7,5%. Об этом журналистам сообщил глава министерства Максим Решетников.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 19 по 25 сентября 2023 года составила 0,28%. Неделей ранее - с 12 по 18 сентября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,13%.

"Мы идем в том диапазоне, в том графике, который на 7,5% на конец года. Там же надо смотреть базу прошлого года для сравнения. Мы когда делали оценки, эти колебания учитывали. Идем по плану пока, по плану все заложено", - сказал министр.

С начала сентября потребительские цены в России выросли на 0,6%, с начала года - на 4,32%. В годовом выражении инфляция в РФ на 27 сентября 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,99%.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%. 

Теги:
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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