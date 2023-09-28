Рабочая группа Думы направит в кабмин предложения по МРЦ пива, сидра и медовухи

Она также рекомендовала члену комитета по экономической политике Сергею Алтухову подготовить к внесению в Госдуму законодательную инициативу, направленную на регулирование розничной продажи пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы по вопросам дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах в ночное время приняла решение направить до 15 октября в правительство РФ предложения по вопросу установления минимальных розничных цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Об этом говорится в протоколе заседания рабочей группы (есть в распоряжении ТАСС).

"Поддержать позицию председателя комитета Государственной думы по экономической политике М. А. Топилина о направлении в правительство Российской Федерации предложения по вопросу установления минимальных розничных цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху. Срок - 15 октября 2023 года", - говорится в тексте документа.

Кроме того, рабочая группа рекомендовала члену комитета по экономической политике Сергею Алтухову до 15 октября подготовить к внесению в Госдуму законодательную инициативу, направленную на регулирование розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, а также вводящей дополнительные требования к производству отдельных видов алкогольной продукции.

Также рабочая группа поддержала предложение зампреда комитета Заксобрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Николая Упирвицкого о наделении органов госвласти субъектов РФ правом устанавливать время розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, и рекомендовала представить на обсуждение рабочей группы "критерии и принципы, в соответствии с которыми органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать такие ограничения".

Также депутатам совместно с Минфином и Минпромторгом, а также правительством Калининградской области рекомендовано до 1 ноября доработать инициативы, касающиеся изменений правил уплаты госпошлины на розничную продажу алкоголя, а также наделения органов местного самоуправления новым полномочием по определению минимального расстояния между торговыми объектами, осуществляющими продажу алкогольной продукции.