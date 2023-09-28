Замглавы МЭР назвал партнерство с дружественными странами среди приоритетов в развитии ОЭЗ

Дмитрий Вахруков также сообщил, что для поддержки управляющих компаний прорабатывается запуск программы льготного кредитования для создания готовых производственных площадей, чтобы максимально сократить время, которое требуется бизнесу для запуска производства

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Развитие партнерства с дружественными странами, поиск внутренних источников развития и работа на достижение технологического суверенитета являются приоритетами для развития особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил на пленарном заседании первого Международного форума ОЭЗ, сообщила пресс-служба министерства.

"Технологический суверенитет, безусловно, сейчас ключевое, на что должны работать ОЭЗ. И мы активно поддерживаем импортозамещающие проекты в сферах производства лекарств, вакцин и препаратов, информационных технологий, инноваций и прочих отраслях", - отметил замминистра.

По словам Вахрукова, в числе успешных примеров международного партнерства - совместные проекты ОЭЗ Москвы и Астраханской области с иранскими ОЭЗ для развития Международного транспортного коридора Север - Юг.

"Господдержка инвестпроектов в туристско-рекреационных ОЭЗ становится приоритетом. В проработке две заявки по созданию таких ОЭЗ в Кавказских Минеральных Водах и Шерегеше. Также важно использовать имеющейся потенциал. В Иваново создали ОЭЗ для развития текстильного кластера, в Волгограде, Кемерово, Чувашии, Омске и Ленобласти - для крупных химических кластеров, в Курске кластер "зеленой" металлургии - все это создается в том числе на территориях бывших крупнейших советских предприятий в формате промышленной реновации", - подчеркнул замминистра, слова которого приводит пресс-служба.

Для поддержки управляющих компаний прорабатывается запуск программы льготного кредитования для создания готовых производственных площадей, чтобы максимально сократить время, которое требуется бизнесу для запуска производства, отметил Вахруков.

На пленарном заседании форума выступили также советник президента Исламской Республики Иран, секретарь Высшего совета свободной торговли, промышленности и особых экономических зон Ходжатоллах Абдол Малеки, начальник Управления "Администрирования СЭЗ" Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан Джовид Хусейнов, первый замгубернатора - председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, глава администрации СЭЗ "Гомель-Ратон" Антонина Ежова, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.