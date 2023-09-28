Кировская область направит 84,4 млн рублей на подготовку к отопительному сезону

В частности, 50 млн рублей выделили на приобретение 7,3 тыс. тонн каменного угля

ТАСС, 28 сентября. Кировская область планирует направить 84,4 млн рублей на подготовку к отопительному сезону, в том числе на закупку 7,3 тыс. тонн угля и выплату субсидий теплоснабжающим организациям в связи с ростом цен на уголь и мазут. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Сегодня депутаты Законодательного собрания Кировской области в двух чтениях проголосовали за внесение изменений в закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Так, одним из важных изменений стало выделение средств на приобретение топлива для обеспечения бесперебойного начала и прохождения предстоящего отопительного сезона. В проекте закона на 2023 год предусматриваются средства на подготовку объектов теплоснабжения к работе в холодный период - 84,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

50 млн рублей выделили на приобретение 7,3 тыс. тонн каменного угля, запасы предназначены на случай нехватки топлива в муниципальных образованиях. Еще 34,4 млн рублей выделили муниципальным образованиям для предоставления субсидий теплоснабжающим организациям на возмещение их затрат на приобретение угля или мазута, исходя из разницы между фактической и плановой ценой.

В министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области отмечают, что на 9:00 26 сентября постановления о начале отопительного сезона подписаны в 31 муниципальном образовании региона. В первую очередь отопление будет подаваться в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы. Для подачи тепла в остальные объекты ресурсоснабжающие организации разрабатывают график очередности включения отопления. Согласно законодательству подача тепла в жилой фонд начнется при среднесуточной температуре не выше восьми градусов, которая держится в течение пяти дней.

По данным министерства, для подготовки к зиме в 2023 году в области привлекли рекордный объем средств - 1,1 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, 1,2 млрд рублей - за счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, 380 млн рублей - из областного бюджета.