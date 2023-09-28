В Минфине заявили о необходимости выстраивать связи с внешними финансовыми рынками

Глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов отметил, что нужно продолжать попытки развития в китайском направлении

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Цель Министерства финансов на долговом рынке - создание связей с внешними финансовыми рынками. Об этом сообщил глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.

"Без внешнего рынка нам все равно не обойтись. Поэтому наша долгосрочная стратегическая цель, на мой взгляд, - это создание связи с внешними рынками с учетом, конечно, всех тех рисков и ошибок, которые были допущены и реализовались в последние полтора года. Но без связи с внешней финансовой инфраструктурой нам не обойтись", - сказал Мамонов.

Он отметил, что нужно продолжать попытки развития в китайском направлении, например, по проекту создания междепозитарного моста с Китаем, который разрабатывает команда НРД совместно с Газпромбанком.

Ранее в сентябре глава департамента отмечал, что Минфин заинтересован в размещении гособлигаций в юанях, однако этот проект пока не доведен до логического конца.

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.