ЦБ представил обновленные альтернативные сценарии развития экономик

В частности, в сценарии "Усиление фрагментации" регулятор исходит из того, что усиление будет выражаться в стремлении стран локализовать производства на своих территориях, ограничить доступ конкурентов к технологиям

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России представил альтернативные сценарии развития экономик с дальнейшим усилением процесса разделения стран на блоки и сохранением устойчивого инфляционного давления. Это следует из обновленного проекта "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и периода 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте регулятора.

Так, в сценарии "Усиление фрагментации" ЦБ исходит из того, что ее возможное дальнейшее усиление будет выражаться в стремлении стран локализовать производства на своих территориях, ограничить доступ конкурентов к экономике и технологиям, строить партнерства по географической близости и дружественности в геополитической повестке.

Альтернативный сценарий "Рисковый" предполагает сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что заставляет центральные банки ужесточать ДКП сильнее. Деглобализация в данном сценарии будет усиливать негативные эффекты финансового кризиса. На фоне рецессии в крупнейших экономиках мировой спрос упадет. Цены на нефть существенно снизятся.

О влиянии рисков на экономику РФ

В результате, как отмечает ЦБ, при реализации сценария "Усиление фрагментации" темпы роста российской экономики будут ниже в 2024-2025 годах по сравнению с базовым сценарием. Сокращение импорта из за увеличения санкционного давления в совокупности с ограничениями внутреннего производства из за нехватки импортных комплектующих будет означать увеличение разрыва между спросом и предложением.

"Это окажет давление на цены. Инфляция в 2024 году составит 5,0-7,0%. Для возвращения инфляции к цели ЦБ будет вынужден проводить более жесткую ДКП в 2024-2025 годах по сравнению с базовым сценарием. Инфляция вернется к 4% позже - в 2025 году", - говорится в документе ЦБ.

При реализации "Рискового" сценария, как отмечает ЦБ, сокращение выпуска российской экономики будет продолжаться два года. Она перейдет к восстановительному росту в 2,0-3,0% только в 2026 году, а ее возвращение к сбалансированному росту произойдет за пределами прогнозного периода. Инфляция в 2024 году вырастет до 11-13% из-за усиления шоков предложения и ослабления рубля.

Для предотвращения раскручивания инфляционной спирали Банк России будет вынужден существенно ужесточить ДКП. "Ключевая ставка в среднем в 2024 году составит 15,0-16,0% годовых. В 2025 году для ограничения инфляционных рисков и обеспечения возвращения инфляции к цели Банк России будет также проводить более жесткую ДКП, чем в базовом сценарии. Инфляция вернется к цели в 2025 году", - отмечается в проекте.