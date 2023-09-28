Эксперт заявил, что расширение механизма ГЧП в спорте поможет реализации нацпроектов

Министр по физической культуре и спорту Удмуртской Республики Денис Парахин сообщил, что в рамках проекта "Бизнес-спринт", направленного на развитие ГЧП в Удмуртии, в регионе построят новый дворец единоборств

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расширение применения механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в области спорта поможет выполнить цели и задачи национальных проектов. Об этом в ходе Российской недели ГЧП заявил министр по физической культуре и спорту Удмуртской Республики Денис Парахин.

"Механизмы, которые разработаны в части ГЧП, эффективны и востребованы, их нужно масштабировать. Тогда <…> мы выполним все цели и задачи, которые перед нами поставил президент России Владимир Путин и в рамках нацпроекта "Демография", и "Спорт - норма жизни", и вообще обеспечим приток частных инвестиций в сферу спорта", - сказал Парахин.

Также он отметил, что в рамках проекта "Бизнес-спринт", направленного на развитие ГЧП в Удмуртии, в регионе построят новый дворец единоборств. В планах у региона подать заявку на "Бизнес-спринт" в 2025 году для строительства дворца игровых видов спорта.

По словам Парахина, механизм ГЧП помогает развивать спортивную инфраструктуру в регионе. Так, с 2024 года из бюджета региона перестанут возмещать средства на операционные расходы объектов. "Мы целиком и полностью уйдем в автономную [модель], то есть объект будет сам себя обеспечивать с точки зрения операционных затрат", - пояснил он.

Российская неделя ГЧП - крупнейшее мероприятие России, посвященное вопросам привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры. X Инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП" проходит с 26 по 29 сентября 2023 года в Москве на площадке инновационного кластера "Ломоносов". Организаторами конгресса выступают Национальный центр ГЧП и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.