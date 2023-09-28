Замглавы офиса Зеленского оказался в центре антикоррупционного расследования

Причиной для начала следствия стали публикации в украинских СМИ о том, что несколько энергетических фирм, принадлежащих лицам, близким к Ростиславу Шурме, получали необоснованные госвыплаты

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование дела о необоснованных госвыплатах в отношении нескольких компаний, владельцами которых числятся лица из окружения замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурмы, в том числе его брат Олег Шурма. Об этом сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, уголовное дело было возбуждено на прошлой неделе, оно ведется по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Причиной для начала следствия стали публикации в украинских СМИ о том, что несколько энергетических фирм, принадлежащих лицам, близким к Ростиславу Шурме, получали необоснованные госвыплаты.

Эти компании владели мощностями для производства электроэнергии из возобновляемых источников. До лета текущего года они получали от украинского государства выплаты по так называемому "зеленому тарифу", на которые имеют право владельцы ветряных и солнечных электростанций. Однако, как установили журналисты, производственные мощности этих компаний находятся на территориях, не подконтрольных киевским властям, они не были подключены к энергетической системе Украины и, следовательно, не могли получать выплаты.

По данным журналистского расследования, средства от государства получали, в частности, компании "КД Энерджи 2" и "Восстановительная энергия Запорожья", совладельцем которых является брат Ростислава Шурмы Олег. Совладельцем еще двух компаний, фигурировавших в журналистском расследовании, "Грин энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС", является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком, отмечает "Экономическая правда".

Ростислав Шурма заявил изданию "Украинская правда", что его брат получал плату от государства за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях, но, по его утверждению, так делали "все остальные компании".

Ранее "Украинская правда" сообщила, что заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи. Факт отправки такого послания подтвердило посольство США в Киеве. Среди реформ, которые Вашингтон потребовал провести от Киева, - усилить НАБУ, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел.