28 сентября, 16:17

Венгрия не поддержит поправки в бюджет ЕС ради дополнительных выплат Украине

Премьер-министр Гергей Гуйяш заявил, что Брюссель должен выплатить Будапешту причитающиеся ему средства

БУДАПЕШТ, 28 сентября. /ТАСС/. Венгрия не поддержит внесение изменений в бюджет Евросоюза ради оказания дополнительной финансовой помощи Украине, если Брюссель не выплатит Будапешту причитающиеся ему средства. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Комментируя намерения руководства ЕС внести изменения в бюджет сообщества в целях выделения помощи Украине, он сказал: "Поскольку для принятия поправок к бюджету ЕС требуется единогласие, страна, не являющаяся членом ЕС, не может получить ни копейки из бюджета ЕС до тех пор, пока страна - член ЕС не получит то, что ей причитается по праву".

Руководство ЕС удерживает причитающиеся Венгрии средства, обвиняя правительство страны в нарушении верховенства права и добиваясь от него изменений в национальном законодательстве. Будапешт считает, что действия Брюсселя продиктованы политическими причинами и объясняются стремлением ослабить позиции премьер-министра страны Виктора Орбана. 

Теги:
УкраинаВенгрияОрбан, Виктор
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