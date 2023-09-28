Посол КНР назвал плодотворным сопряжение инициативы "Один пояс - один путь" с ЕАЭС

Как заявил Чжан Ханьхуэй, глобально значение китайско-российского стратегического сотрудничества "становится все более очевидным"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Китай является крупнейшим торговым партнером России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сопряжение инициативы "Один пояс - один путь" с ЕАЭС очень плодотворно. Об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Китай является не только крупнейшим торговым партнером России, но и крупнейшим торговым партнером Евразийского экономического союза. Сотрудничество по сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС также очень плодотворно", - сказал он, выступая в посольстве Китая в России на мероприятии, посвященном 74-й годовщине образования КНР и установления российско-китайских дипломатических отношений.

Дипломат также указал, что глобально значение китайско-российского стратегического сотрудничества "становится все более очевидным". "Наши страны совместно защищают цели и принципы Устава ООН, решительно выступают против гегемонизма", - добавил Ханьхуэй.

Глава диппредставительства подчеркнул, что Москва и Пекин "способствуют реализации исторического расширения ШОС и БРИКС в условиях, когда в мире ускоренными темпами происходят глубокие изменения".