"Амкодор-Брянск" намерен нарастить производство спецтехники на 28%

На предприятии производят коммунальную, дорожную, строительную и сельскохозяйственную технику

БРЯНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Российско-белорусский производитель спецтехники "Амкодор-Брянск" в 2023 году увеличит производство машин по сравнению с 2022 годом на 28%. Об этом сообщил журналистам губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"В 2023 году планируется выпустить 320 единиц машин собственного производства - это на 28% больше, чем в прошлом году", - рассказал глава региона.

Богомаз добавил, что "Амкодор-Брянск" производит коммунальную, дорожную, строительную и сельскохозяйственную технику. На заводе реализуется программа импортозамещения на всех моделях запущенных в серию трехтонных погрузчиков, происходит постоянное увеличение доли комплектующих изделий российского производства, предприятие реализует инвестиционный проект по созданию производства дорожно-строительной техники, сообщил он.

28 сентября Богомаз посетил завод "Амкодор-Брянск" вместе с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым, сообщает пресс-служба правительства региона. Они также посетили российско-белорусское предприятие "Брянсксельмаш", производящее зерноуборочную и кормоуборочную технику.