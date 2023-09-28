Крупнейший белорусский экспортер лифтов довел уровень импортозамещения до 90%

Представитель компании отметил, что за рубежом закупаются только только частотные регуляторы скорости и безредукторные лебедки

МОГИЛЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Крупнейший белорусский экспортер лифтов в Россию ОАО "Могилевлифтмаш" в рамках кооперации с российскими партнерами довел уровень импортозамещения до более чем 90%. Об этом в ходе посещения предприятия журналистам сообщил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Антон Бельский.

"Полный цикл производства и изготовление каждой детали на наших производственных площадках в Могилеве принесли свои плоды в части замещения импортных комплектующих. Доля импортных комплектующих сейчас в составе лифта не более 7% для лифтов с машинным помещением и не более 10% для лифтов без машинного помещения. А было порядка 22-23%. Это по стоимости, по степени локализации в каждой детали", - сказал Бельский.

Он отметил, что в настоящее время из числа необходимых для производства лифтов деталей и агрегатов за рубежом закупаются только частотные регуляторы скорости, "которые просто не производят на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и в странах ЕАЭС, и безредукторные лебедки". "Все остальное мы производим сами. Очень важно взаимодействие в Союзном государстве: наши лифты более чем на 50% состоят из российского сырья, материалов и комплектующих. <...> Наш лифт, он априори российский, больше российский, чем белорусский, если брать по доле материалов и комплектующих", - подчеркнул заместитель генерального директора.

"Предприятие выпускает более 180 моделей лифтов различного назначения. В год мы изготавливаем 13 тыс. лифтов. Можем больше, можем как минимум 15 тыс. лифтов в год. Основной рынок сбыта это, конечно, Российская Федерация, наши партнеры. Уже больше 80% экспорта идет в Российскую Федерацию. По прошлому году мы поставили 9 тыс. лифтов, в этом году будет не меньше. Остальные составляющие экспорта - это такие страны как Республика Казахстан, Киргизия и Армения", - сообщил Бельский.

Заместитель генерального директора "Могилевлифтмаша" проинформировал, что в Россию лифтовое оборудование поставляется как в рамках программ обновления лифтового хозяйства, так и для оборудования строящихся зданий. "Традиционно поставляем в Санкт-Петербург. У нас сложились близкие отношения с руководством города. Традиционно они делали упор на лифты нашего производства как для замены лифтов, так и для новой стройки. Основные регионы, куда идет большее количество лифтов в последние годы, это Урал - это Екатеринбург, это Челябинск, это Поволжье - это Самара, Самарская область - мы работаем с каждым регионом", - сказал он.

Бельский отметил, что в Белоруссии "традиционно показатели по развитию и предприятия, и отрасли, и промышленности в целом зарегулированы, и очень скрупулезно [в руководстве страны] подходят к планам на каждый последующий год". "Поэтому ты мероприятия, которые мы провели по импортозамещению и проводим по модернизации и внедрению нового технологического оборудования, позволяют сказать, что объем выпуска, и в том числе экспорта, будет увеличен. Не скажу, на сколько процентов, но увеличен", - заявил заместитель генерального директора "Могилевлифтмаша".