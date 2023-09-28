МЭР подготовило постановление о профилактических визитах в соцучреждения

Проект находится на согласовании в отраслевых ведомствах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства о введении профилактических визитов в некоторых категориях социальных учреждений, прежде всего в больницах. В данный момент проект находится на согласовании в отраслевых ведомствах, в случае принятия он начнет действовать с 2024 года, сообщается в пресс-релизе министерства.

Так, ведомство предлагает расширить перечень объектов, в отношении которых в следующем году вместо плановых проверок будет проводиться обязательный профилактический визит: в него войдут государственные бюджетные учреждения здравоохранения и бюджетные учреждения социального обеспечения детей.

Директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Александр Вдовин объяснил, что постановление подготовлено в связи с тем, что директора школ, главврачи больниц и бизнес уже "перестают воспринимать контролера как того, кого нужно бояться", а начинают воспринимать его как того, кто им подсказывает, как решать те или иные вопросы. "Мы встречались с директорами школ, они говорили, что не могут в каких-то случаях быстро получить деньги на устранение нарушений. Где-то вынуждены деньги брать из другой статьи расходов, например питания, ремонта и так далее. Теперь изначально штраф не выписывается. Но если предписание не исполняется, то тогда будут санкции", - отметил Вдовин, слова которого привела пресс-служба.

О профилактических визитах

Глава министерства Максим Решетников, слова которого привели в пресс-службе, сообщил, что в этом году проведено 708,7 тыс. профилактических визитов, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 200 тыс. больше, чем за весь прошлый год. Он добавил, что такие визиты находятся в приоритете по поручению президента РФ Владимира Путина.

В этом году профилактические визиты уже заменили плановые контрольные мероприятия в объектах чрезвычайно высокого и высокого рисков. Как отметил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, сфера контроля и надзора непрерывно совершенствуется за счет обратной связи от бизнеса. "Ответом на запрос на справедливые проверки является риск-ориентированный подход. То есть когда проверки проводятся только в тех случаях, когда есть риск нарушения законодательства. Меняется смысл проверки - теперь это не фиксация нарушения, а его предотвращение. Таким образом мы создаем условия, при которых бизнесу выгодно не нарушать правила", - объяснил он.