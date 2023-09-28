Петербург намерен выделить 4 млрд рублей на покупку уборочной техники

Как сообщил губернатор города Александр Беглов, на эти деньги планируют закупить порядка 1900 единиц техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Автопарк дорожных предприятий Петербурга этой зимой пополнят порядка 1 900 единиц уборочной техники, город выделит на это 4 млрд рублей. Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале 78.

"На пополнение автопарка дорожных предприятий, которые занимаются уборкой на улицах и магистралях, в этом году из городского бюджета выделено 4 млрд рублей. Закуплена 271 единица новой техники. Этой зимой на очистке улиц от снега будут задействованы 1 511 единиц крупной уборочной техники и 383 единицы средств малой механизации", - сказал он.

По словам Беглова, город готов к зиме. За последнее время было проверено более 70 тыс. км труб, из них 9,5 тыс. км тепловых сетей. Проведены две тысячи тренировок аварийных бригад. К зиме подготовлены 15 теплоцентралей, 713 котельных, 371 центральный тепловой пункт. Будет завершена модернизация всех подведомственных городу котельных, работающих на угле и мазуте. К холодам подготовлено более 24 тыс. жилых домов.

Также губернатор поручил к 15 октября обеспечить готовность к приему снега 11 стационарных снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов. Для временного складирования снега определены 14 участков - в два раза больше, чем прошлой зимой. Это позволит сократить плечо доставки для самосвалов, уменьшить очереди на приемных пунктах и ускорить уборку улиц.

"Ближайшая задача предприятий дорожной отрасли - кадровая обеспеченность, чтобы техника могла работать в три смены", - сказал Александр Беглов. Он отметил, что в бюджете на 2024 год заложены необходимые средства на увеличение количества снегоуборочной техники и реорганизацию дорожной отрасли.