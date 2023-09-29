29 сентября, 06:28,
обновлено 29 сентября, 06:37

ЦБ не видит рисков перетока банковских пассивов на финансовый рынок

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Банк России не видит серьезных рисков для банковского сектора от перетока пассивов на финансовый рынок, заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на деловом завтраке ГК "Регион" в рамках XX Международного банковского форума.

"На сегодняшний день каких-то серьезных рисков для банковского сектора с точки зрения перетока этих средств (в инструменты финансового рынка - прим. ТАСС) мы не видим. Хочу отметить, что те средства, которые НПФ привлекают, они же в депозиты и облигации банков размещают. Здесь круговорот, и мы надеемся, что какого-то серьезного оттока средства из пассивной части балансов банков мы не ожидаем", - сказала она. 

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