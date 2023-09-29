В ОСК заявили, что оценка контрактов не повлияет на сроки исполнения заказов

Часть заказов уже перезапущена в работу, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Оценка законченных контрактов в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не повлияет на сроки исполнения заказов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Часть заказов уже перезапущена в работу.

"По решению главы ОСК Андрея Пучкова и под его личным контролем на ряде предприятий производится оценка рентабельности заключенных контрактов. Значимая часть заказов уже перезапущена в работу, по отдельным контрактам анализ продолжается. <…> ОСК находится в постоянном контакте с заказчиками и подтверждает, что проводимая внутренняя работа не повлияет на сроки исполнения заказов", - пояснили в корпорации.

В ОСК подчеркнули, что выводы об экономической целесообразности ранее заключенных контрактов корпорации будут сделаны комплексно по итогам финансового аудита корпорации.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на письмо первого заместителя гендиректора ОСК Андрея Бузинова руководителям заводов сообщила, что верфи компании по поручению нового гендиректора Андрея Пучкова приостановили закупки комплектующих для некоторых строящихся гражданских судов.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). Ранее Минпромторг РФ сообщал, что специалисты банка уже начали проводить финансовый аудит.