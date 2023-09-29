В Новосибирской области топливо для региональных аграриев стало самым дешевым в стране

Цена отпуска - 69 250 рублей за тонну со всех нефтебаз "Газпромнефти"

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Цена на топливо для аграриев в Новосибирской области, одном из ведущих сельскохозяйственных регионов Сибири, снизилась на 9,6% - с 75,5 тыс. до 68,25 тыс. рублей за тонну после введения запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Это самая низкая цена в стране, сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Правительство с 21 сентября ввело временный запрет на экспорт нефтепродуктов.

"Сразу после принятия постановления о введении временного запрета на экспорт товарного бензина и дизельного топлива мы буквально в понедельник за первый рабочий день ощутили снижение. Топливо снизилось у нас до 72 тыс. рублей за тонну, и сейчас цена отпуска - 69 250 рублей за тонну со всех нефтебаз "Газпромнефти", но с учетом нашего соглашения с компанией сельхозтоваропроизводителям предоставляется еще дополнительная скидка, которая составляет тысячу рублей. То есть крестьяне покупают по 68 250 рублей. Без всякого преувеличения это самая низкая цена по России", - сказал министр.

Он пояснил, что с 14 августа в регионе начался процесс удорожания, и пика цена достигла 25 августа, когда цена за тонну от компании "Газпромнефть", поставляющей свыше 60% топлива для аграриев области, достигла 75 500 рублей. "Остальное приобреталось у мелкооптовых поставщиков, которые приобретают топливо оптом на бирже. Предложение [от них] выросло по цене от 88 тыс. до 100 тыс. за тонну", - сказал он, добавив, что рост цен на ГСМ не сказался на ходе уборочной кампании в области.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия Западной Сибири. В 2023 году затраты на посевную выросли в регионе на 7% и составляют 16,6 млрд рублей. Площадь посевов в области в этом году составит 2,35 млн га.