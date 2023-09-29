В Польше сообщили о заполненности газохранилищ на 99%

В частности, газовые хранилища в Саноке и Вежховице заполнены на 100%, в Каверне - на 95%

ТАСС, 29 сентября. Хранилища газа в Польше заполнены в настоящее время на 99%. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Gas Storage Poland (GSP).

В частности, газовые хранилища в Саноке и Вежховице заполнены на 100%, в Каверне - на 95%.

В конце августа польский энергетический концерн Orlen приступил к расширению крупнейшего из своих подземных газохранилищ в Вежховице в Дольношлёнском воеводстве на юго-западе страны. По словам председателя правления концерна Даниэля Обайтека, благодаря такому решению общий объем национальных газохранилищ возрастет на 25% и превысит 4 млрд куб. м. Это одна пятая часть годового спроса Польши на газ.

В 2022 году многие страны ЕС отказались от российского сырья и пытаются заменить его поставками сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из Соединенных Штатов. Однако переход на поставки СПГ требует развития крупной инфраструктуры в Европе, а многие страны ЕС вынуждены платить за газ гораздо больше, чем раньше. Средняя цена закупки газа в августе в Европе составляла $396 за 1 тыс. куб. м, в сентябре - $394.

Польша получает СПГ через терминал в Свиноуйсьце, который пока в состоянии регазифицировать только 6 млрд кубометров газа в год, но эта инфраструктура сейчас расширяется - к декабрю 2023 года его мощность регазификации должна составить 8,3 млрд кубометров. В планах - создание плавучего терминала СПГ в Гданьске. Также власти Польши рассчитывают компенсировать поставки газа из РФ за счет построенного недавно трубопровода Baltic Pipe, соединяющего Польшу с норвежским шельфом через Данию. Среди дополнительных возможностей получения газа Польшей - инфраструктурные связи с соседними странами.