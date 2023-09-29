Бюджетный импульс в экономике России в 2022-2023 годах достиг 10% ВВП

Этому способствовали акцент программ на содействии перестройке хозяйственных связей, поддержке базовых отраслей промышленности, МСП и наиболее уязвимых категорий граждан, следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Размер бюджетного импульса в российской экономике в 2022-2023 годах составил 10% ВВП, следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Акцент программ на содействии перестройке хозяйственных связей, поддержке базовых отраслей промышленности, МСП и наиболее уязвимых категорий граждан, вместе с их своевременностью способствовал достижению бюджетного импульса 10% ВВП. В документе подчеркивается, что это позволило не просто стабилизировать ситуацию, но и успешно и быстро адаптироваться к новым условиям, а также содействовало быстрому восстановлению деловой активности уже со второго полугодия 2022 года.

Как отмечается в документе, Минфин ожидает в 2024 году сохранения экспансивной направленности бюджетной политики с нормализацией к 2025 году. Вместе с тем Минфин планирует постепенно сместить акцент экономической политики с антикризисной повестки к задачам содействия достижению национальных целей развития страны посредством обеспечения устойчивых темпов роста экономики и расширения потенциала сбалансированного развития.

Так, постепенная нормализация бюджетной политики и реализуемые структурные изменения как в налоговой политике, так и в структуре расходов позволят достичь эту цель. Касательно структуры расходов речь идет о стратегической концентрации финансовых ресурсов на достижении национальных целей развития с акцентом на социальную поддержку нуждающихся граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграцию новых регионов и технологическое развитие и поддержку инфраструктуры.