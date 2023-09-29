В союзе страховщиков считают, что межотраслевое сотрудничество удешевит поездки на такси

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев отметил, что соглашение может привести к стабилизации цен на ОСАГО или даже к их снижению

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между перевозчиками, страховщиками и агрегаторами такси может сделать поездки на такси дешевле и безопаснее, заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА), президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее ВСС, Общественный совет по развитию такси и рабочая группа агрегаторов такси и цифровых платформ при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подписали соглашение о межотраслевом взаимодействии. Стороны договорились об обмене информацией по вопросам, относящимся к области сотрудничества, консультациях, планировании совместных мероприятий, создании и участии в консультативных и экспертных рабочих органов (комиссий, рабочих групп) по сотрудничеству, участии в развитии нормативно-правового регулирования в сфере страхования легковых такси, а также о выработке единых подходов к реализации норм права, регулирующих страхование легковых такси.

"Я надеюсь, что меморандум позволит найти оптимальное решение, которое устроит не только наши три стороны, но, самое главное, сделает перевозку для людей не столь затратной. Это главная из задач. И вторая - конечно, сделает поездку безопасной, чтобы участники дорожного движения не боялись в случае столкновения с такси, что не будет страхового полиса и у них будут проблемы", - сказал Уфимцев.

По его мнению, соглашение может привести к стабилизации цен на ОСАГО или даже к их снижению.