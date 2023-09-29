Экспорт из РФ в Италию в августе сократился более чем на 90%

Это самое большое снижение показателя в годовом исчислении, указывают эксперты Итальянского института статистики

РИМ, 29 сентября. /ТАСС/. Объем экспорта из России в Италию сократился в августе на 90,6% в годовом исчислении. Такую информацию распространил Итальянский институт статистики, опубликовавший данные по торговле со странами, не входящими в Евросоюз.

Это самое большое снижение показателя в годовом исчислении, указывают эксперты. По данным института, также наблюдалось сокращение объемов закупок из стран АСЕАН (-38,4%), МЕРКОСУР (-35,3%) и ОПЕК (-33,7%), а также из Китая (-32,0%).

В целом, отмечают эксперты, в годовом исчислении объемы импорта в Италии снижаются восьмой месяц подряд.