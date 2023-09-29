Могут ли цифровые рубли сгореть, как бонусы?

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую ЦБ планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. То есть скоро население в России сможет пользоваться тремя формами рубля: наличной (банкноты и монеты), безналичной (деньги на счетах в банках) и цифровой. Поскольку речь идет об одной национальной валюте, то один цифровой рубль всегда будет равен одному наличному или одному безналичному рублю.

Цифровые рубли будет выпускать Банк России, а люди самостоятельно смогут выбирать, какую форму валюты использовать. Для того чтобы начать пользоваться цифровыми рублями, нужно создать цифровой кошелек, который у каждого будет один. Сделать это можно будет через любое мобильное приложение банка, клиентом которого человек уже является. При этом сам кошелек будет находиться на специальной платформе, созданной ЦБ, и не будет привязан к какой-то конкретной кредитной организации. Безналичные рубли, находящиеся на счете в банке, можно будет обменять на цифровые рубли. При необходимости те можно будет без проблем перевести обратно на счет в банке и привычно снять наличные. А можно вообще не пользоваться цифровым рублем, если не хочется.

Банк России не сможет использовать денежные средства граждан по своему усмотрению — только собственник цифрового кошелька сможет распоряжаться средствами. Однако все равно требуется сохранять бдительность, соблюдать правила кибергигиены и помнить о злоумышленниках, которые используют социальную инженерию.

Сообщения, что Центробанк планирует ограничивать использование цифровых рублей, тоже не имеют под собой оснований. По словам директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, принципиальная позиция регулятора — "у граждан должна быть возможность тратить цифровые рубли на то, что хочется, и тогда, когда хочется". Если человек захочет, то платформа позволит ему автоматизировать свои платежи. Например, привычные подписки, оплату коммунальных услуг, секций для ребенка и т.п. Так же, как сейчас можно настроить автоплатежи с банковской карты.

Также не планируется и принудительно переводить зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты в цифровые рубли. Каждый человек сможет выбирать тот способ получения денег, который ему удобнее.

Предполагается, что с использованием цифрового рубля люди получат даже ряд преимуществ. Например, выбирая цифровые рубли для платежей и переводов, они перестанут зависеть от тарифов банков, и эти операции будут для них бесплатными. Так как передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Кроме того, в перспективе платить цифровыми рублями можно будет и в случае отсутствия доступа к интернету, а уровень сохранности и безопасности средств в ЦБ называют беспрецедентно высоким.

Также Банк России объясняет, что никакого "срока годности" у цифрового рубля быть не может, поскольку это не бонусные баллы, а одна из форм национальной валюты. Поэтому цифровой рубль будет оставаться в кошельке владельца, пока тот его не потратит.

Еще о цифровой валюте и разработке именно цифрового рубля можно прочитать здесь.